Franca Coin: «Basta parole, bisogna agire» Cambio al vertice della Venice Foundation

LA TESTIMONIANZAVENEZIA Le hanno scritto da tutta Italia, ma anche da Londra, Parigi, New York. Messaggi di solidarietà, di vicinanza alla sua città ferita dall'acqua. «E noi, come gli altri comitati privati, stiamo informando i nostri soci - racconta Franca Coin - per prepararci ad aiutare». L'instancabile presidente della Venice International Foundation non nasconde, però, un certo sconforto: «Sono annientata da una settimana di disastri. Il dolore e l'angoscia sono enormi. In questi giorni ho sentito tante analisi, non proposte...