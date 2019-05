Frana di Schiucaz sempre più vicina alle case: nuovi crolli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EMERGENZAALPAGO Ha scaricato ancora ieri la frana di Schiucaz, che ormai è sempre più vicina alle case. Un crollo nella notte e ieri mattina sono stati uditi distintamente dalla residente che abita nella casa al di là del ponte sul Tesa, in zona sicura. Ieri mattina sul posto è intervenuto il geologo incaricato da Veneto Strade, Luca Salti, che sta monitorando la frana. Lo ha comunicato l'assessore regionale Gianpaolo Bottaccin, che, con la Regione, nell'ambito dei lavori in emergenza post-Vaia ha preso in mano la situazione. Sempre ieri...