SENZA FINE

BELLUNO Siamo quasi a una decina di perturbazioni con precipitazioni nevose record che si sono abbattute nel Bellunese, dal dicembre scorso a oggi. Ieri, ancora una volta, la provincia ha dovuto fare i conti col maltempo e i disagi conseguenti. La perturbazione che sta interessando in queste ore la provincia ha causato piccoli danni dal Comelico, a Falcade, dove ci son stati allagamenti, Cibiana per neve suo tetti. Una ventina gli interventi dei vigili del fuoco, tutti per piccole emergenze. Ma a pagare il prezzo più alto, ancora una volta, è la Val di Zoldo. Ad un mese dalla riapertura della Sp251, in località Solagnot (seppur ancora a senso unico alternato), e dopo 2 mesi dallo smottamento che aveva invaso la strada in prossimità della galleria San Giovanni, la Val di Zoldo è di nuovo isolata. Una nuova frana è caduta ieri attorno alle 13.30 lungo la via di collegamento tra la Valle e Longarone, all'altezza della galleria San Giovanni. Nello stesso punto in cui il 5 dicembre scorso ci fu un fenomeno simile con chiusura della strada. E in serata nuovi disagi: intorno alle 20 si è bloccato anche il Passo Duran, per auto in difficoltà. L'unica via per gli zoldani il Passo Cibiana o Staulanza. Sempre intorno alle 20 una frana è caduta anche in località Poiatte, in Alpago invadendo una corsia della provinciale 423.

LA FRANA BIS

Erano le 13.30 di ieri, lungo l'arteria non stava passando nessuno, quando una scarica di fango, alberi e sassi è piombata con fragore sulla strada. Circa 200 metri cubi di materiale, tanto ma meno rispetto allo smottamento del 5 dicembre scorso. I detriti hanno trascinato giù con sé i gabbioni di contenimento installati da Veneto Strade a dicembre, schiantandosi sulla carreggiata ad un metro dall'ingresso della galleria lato Zoldo. Sul posto sono arrivati subito militari della locale stazione dei carabinieri, i vigili del fuoco e le squadre di Veneto Strade, al lavoro per spostare e ripulire. Nessun danno e nessuna persona coinvolta, fortunatamente, ma l'intero abitato oggi è ancora una volta isolato. La tensione sale e il sindaco Camillo De Pellegrin per primo non fa segreto della sua frustrazione. «Non potevamo evitarla, questo va capito dice -, fino a quando non verranno fatti interventi risolutivi a monte possono succedere questi smottamenti nei giorni di maltempo». Ed è per questo che la strada resterà chiusa fino a quando il meteo non si assesterà. Potrebbe riaprire oggi o domani, come potrebbero volerci più giorni. Anche la riapertura, poi, non sarà comunque definitiva perché fino a primavera, quando si prevede una messa in sicurezza definitiva, ogni pioggia esporrà il tratto al rischio frane e perciò alla necessità di nuove chiusure. Risale a circa una settimana fa l'ultima mail rivolta da De Pellegrin ad Anas e a Veneto Strade per riportare l'attenzione di tutti sul problema. Il primo cittadino ora più che mai chiede interventi definitivi perché così non si può andare avanti. Per il punto di San Giovanni, per esempio, servirebbe allungare la galleria esistente di modo da proteggere la carreggiata (e le persone) dalla caduta di materiale.

I DISAGI

Dunque nuovi disagi per gli zoldani, che da ieri sera sono tornati a puntare la sveglia prima dell'alba per poter raggiungere in tempo il posto di lavoro. Per raggiungere Longarone e da lì la Valbelluna, infatti, servono almeno un'ora e mezza per chi parte da Pecol, perché il giro per Passo Cibiana, Forcella Staulanza e Passo Duran impone un allungamento del percorso di almeno 40 minuti. «Due mesi fa spiega De Pellegrin erano stati installati i gabbioni. Secondo il programma l'intervento più importante però avverrà in primavera, adesso il meteo non lo permetterebbe, e a condurlo saranno i Servizi forestali».

Alessia Trentin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA