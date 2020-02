LE ACCUSE

SANTA MARIA DI SALA Due ordinanze in due giorni, alla fine il sindaco sbotta e chiede scusa ai cittadini.

Nicola Fragomeni, primo cittadino salese, scende in polemica con Regione e Ministero della Salute, dopo aver dovuto fare, come gran parte dei colleghi, parziale retromarcia sulle misure contenitive per l'emergenza coronavirus. Neanche tanto sibillino il post su Facebook scritto ieri sera dal sindaco, dopo aver raccolto proteste e lamentele di molti cittadini per l'intera giornata.

«Dopo aver creato panico e tanti pensieri a tutti - scrive Fragomeni - dopo aver messo le tende della protezione civile davanti agli ospedali, ci si accorge che il coronavirus non merita la chiusura di palestre, doposcuola, corse, impianti sportivi e ci dicono di non preoccuparsi più di tanto. Di tornare alla vita normale, di andare a fare la spesa e a bere il caffè. Cosa vi devo dire? Scusate».

Sotto, la circolare di lunedì dal direttore regionale Domenico Mantoan che in parte alleggerisce l'ordinanza emanata dal presidente regionale Luca Zaia e dal ministro Roberto Speranza domenica in una giornata convulsa sotto tutti i punti di vista. Riabilitati, ora, i mercati, le attività sportive, anche i funerali, pur con la dovuta cautela.

Come tanti sindaci, ieri Fragomeni ha dovuto pubblicare un nuovo avviso che annulla molte delle restrizioni dettate solo il giorno prima e che anche nel Salese hanno creato scompiglio: palestre chiuse e poi riaperte, corsi annullati e poi riabilitati e via dicendo. Sui social, dove il primo cittadino aveva aggiornato i cittadini delle decisioni via via prese, una sequela di proteste di imprenditori, commercianti, semplici cittadini, spaesati due volte da ordinanze in alcuni casi contrastanti. Alla fine Fragomeni è sceso dalla loro parte. «Attenzione - ha precisato poi - non sono contrario alla linea dura, anzi ho fatto tutto e più di quanto era stato deciso, contattando anche le società sportive e chiedendo una disinfezione straordinaria degli impianti, ma non si può il giorno dopo cambiare idea. Sono un umile servitore dello Stato, ma una volta decisa una linea va mantenuta. Ho provato imbarazzo».

Non passa inosservato tuttavia che il sindaco salese sia candidato alle prossime regionali con un movimento non proprio allineato con la Lega di Zaia, il Partito dei Veneti. Subito dopo infatti il coordinatore provinciale del PdV, Daniel Basso, pure lui salese, ha ripreso il suo sfogo social: Grande sindaco.

