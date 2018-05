Fra' Matteo, il Cappuccino che non riuscì a diventare santo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Di tutti i fondatori dei maggiori ordini religiosi è l'unico che non sia mai diventato santo. Matteo Serafini, nato attorno al 1495 nel villaggio romagnolo di Bascio e da tutti conosciuto come Matteo da Bascio, pur avendo dato vita all'Ordine dei frati Cappuccini col quale volle ristabilire lo spirito originario del francescanesimo fu un personaggio controverso e non sempre amato all'interno della Chiesa. E con Venezia ebbe un rapporto particolare tanto che, oltre a esservi sepolto, perfino le pietre ne serbano memoria.La sua osservazione...