Fotovoltaico l'Adiconsum: «Attenti ai raggiri»

LA DENUNCIAUDINE «Prezzi gonfiati, con impianti fotovoltaici venduti a 5 volte il loro valore di mercato, clienti indotti a compiere illeciti fiscali, come chiedere le detrazioni fiscali del 50 o del 65% anche sull'acquisto di elettricità dalla rete, promesse ingannevoli». Una nuova forma di raggiro, che parrebbe affacciarsi nel nuovo mercato dei servizi energetici tutto compreso, in cui al cliente si vende l'energia assieme a interventi per il risparmio energetico e l'autoproduzione. Secondo quanto denuncia l'Adiconsum del Fvg, che ieri...