Fotografo pordenonese morto annegato a Trieste

Dopo l'allarme lanciato da un diportista nei pressi della vecchia diga a Trieste, il cadavere di un uomo è stato ripescato dei fondali marini. Sulla sua identità non c'è ancora la certezza matematica, poichè il riconoscimento ufficiale da parte di parenti più stretti previsto dalla legge, avverrà soltanto domani mattina, ma le speranza che non si tratti del grande fotografo pordenonese, che ha segnato la storia della cultura e della creatività cittadina, è quasi pari a zero. Guido Cecere, 72 anni, mancava da casa da tre giorni, e...