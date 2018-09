CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FOTOGRAFIAPORDENONE Ha viaggiato e, fotografando, permette ora ad altri di viaggiare. Stando a guardare le immagini che ha scattato. La maestria di Elio Ciol è nota, solo che la sua arte può trasformarsi proprio in guida preziosa per viaggiatori attuali. Un accompagnamento che, a chi guarda, riesce a far vedere un dettaglio, una linea, un pieno o un vuoto che da soli non si coglierebbero.Il collega Guido Cecere ha condotto per mano il maestro, ripercorrendo per immagini i viaggi compiuti. Il bel documentario di Fulvio Toffoli regista Rai...