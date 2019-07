Foto sotto l'epigrafe Pestato per l'oltraggio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MUSILEUna foto oltraggio alla memoria di uno dei ragazzi morti nell'incidente di Jesolo, la rabbia feroce sui social che monta fino al pestaggio dell'autore di quel post. Non si è ancora spenta la commozione per i funerali allo stadio per i 4 ventenni vittime del tragico incidente, che la tensione esplode a Musile. Ieri il pestaggio di un uomo, padre di famiglia, preso a pugni alla testa da sconosciuti per un post su Facebook che lo ritraeva in un atteggiamento beffardo davanti all'epigrafe di Giovanni Mattiuzzo, una delle vittime. La...