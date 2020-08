IL DRAMMA

CORTINA Prima l'acqua ha fatto emergere la sua giacca, poi una scarpa. Una sequenza che ha ridotto le speranze di ritrovare in vita Alfonso Maria Lostia, romano di 38 anni, che con la moglie ieri pomeriggio stava affrontando il percorso attrezzato della cascata bassa di Fanes, nel territorio comunale di Cortina. Si tratta di un sentiero lungo il quale corre un cavo d'acciaio, un camminamento facile che proprio per questa ragione non viene considerato una vera e propria ferrata. «Pochissimi, per non dire nessuno, percorrono quel tratto agganciati con un moschettone» spiegano i conoscitori della zona. Anche il 38enne, come tutti gli altri escursionisti, stava affrontando quel tratto per godersi il panorma.

L'INCIDENTE

Erano da poco passate le 13,30 di ieri quando è scattato l'allarme. L'uomo si sarebbe allontanato di qualche passo dicendo alla donna che intendeva scattare una fotografia. Cercava, probabilmente, un punto migliore per la sua inquadratura ma in quegli istanti la cascata si è improvvisamente ingrossata prendendolo di sorpresa e travolgendolo nella pozza che si trova sotto il salto d'acqua. A dare l'allarme sono stati altri turisti che si trovavano sul Belvedere di fronte alle cascate, una meta particolarmente apprezzata dai vacanzieri che in questo periodo hanno scelto Cortina come meta. Vedendo l'uomo precipitare in acqua e non vedendolo più riemergere i turisti hanno immediatamente chiesto aiuto al 118. Sul posto per tutto il pomeriggio è stato un via vai di professionisti delle emergenze. Dal soccorso alpino di Cortina al Gruppo forre, sempre del Soccorso alpino, fino ai Vigili del fuoco con il gruppo sommozzatori, che ha iniziato a cercarlo lungo il corso d'acqua. A coordinare le operazioni di polizia giudiziaria, invece, gli uomini del soccorso alpino della guardia di finanza, coordinati dal maresciallo Paolo Simoni. Ad arrivare sul posto anche i carabinieri e la polizia che hanno collaborato alle concitate fasi di soccorso. L'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano che ha sorvolato l'area nella speranza di scorgere qualche elemento utile ad individuare il ragazzo.

SOCCORSI COMPLICATI

Mentre la moglie, a causa dello choc, è stata accompagnata al Codivilla Putti di Cortina nella zona ha smesso di piovere ma le condizioni dell'area hanno comunque imposto ai soccorritori ad agire con ogni cautela. Sotto la cascata, ingrossata con l'acqua mista a fango per il maltempo, si sono infatti formati diversi mulinelli. Difficile operare in sicurezza, senza correre rischi eccessivi. Ad effettuare un primo tentativo di individuare il 38enne in acqua, nel tardo pomeriggio di ieri, sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco. Ma si è trattato, appunto, di un tentativo estremo che ben presto ha costretto anche gli esperti soccorritori a riemergere dall'acqua e a rinviare una successiva immersione. Pochi minuti dopo le 20, dopo quasi sette ore dalla caduta in acqua dell'uomo, le operazioni di ricerca sono state interrotte. Riprenderanno questa mattina alle sei.

Andrea Zambenedetti

