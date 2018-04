CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FOSSÒCaricati a forza in auto sotto la minaccia di una pistola, portati in un casolare dismesso, picchiati, rapinati, legati e abbandonati.È giallo sul sequestro di due ragazzi, un ventenne italiano di origini ucraine e un 21enne gambiano, sorpresi alla fermata del tram di via Ca' Rossa a Mestre e lasciati in aperta campagna a Fossò, in un edificio dismesso dove sono riusciti a liberarsi e a dare l'allarme. La chiamata al 112 arriva, l'altra sera verso le 23.30: a telefonare è un residente di via Provinciale Sud, a ridosso della frazione...