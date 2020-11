Restano aperte a ranghi ridottissimi le scuole di Fossalta di Portogruaro. Lunedì sera, dopo l'effettuazione dei tamponi rapidi alla struttura dell'ex Silos, il dirigente Giuseppe Desideri ha firmato la circolare con cui sono state disposte, a carattere precauzionale, alcune specifiche prescrizioni volte alla prevenzione del contagio da Coronavirus.

Ieri hanno ripreso regolarmente le attività didattiche solo le classi I A, I D, II B, III A della scuola secondaria di primo grado del plesso Toniatti e le classi I A, I B, IVA, VA della scuola primaria del plesso Visentini. Tutte le altre classi dei due plessi sono state poste in isolamento domiciliare precauzionale. Per gli alunni della classe 1C della secondaria e per gli alunni della classe 4B della primaria è stato disposto l'isolamento domiciliare fiduciario fino al 24 novembre. La classe 5A della scuola primaria frequenterà la scuola seguendo le disposizioni dell'ordinanza regionale, che prevede scenari diversi a seconda della presenza di più o meno casi di positività. Per tutte le classi di scuola primaria e secondaria in isolamento fiduciario domiciliare sarà attivata progressivamente la Didattica a distanza.

E da questa mattina gli alunni della scuola media Vettor Pisani del Lido tornano in classe in presenza. Si è conclusa, a tempo di record la sanificazione dell'edificio in via Sandro Gallo. Il ricorso alla didattica a distanza, in questa fase, è stato necessario solo per due giorni. La Pisani, parte dell'istituto scolastico comprensivo Franca Ongaro del Lido Pellestrina riapre i battenti. La sanificazione e igienizzazione degli ambienti è stata portata a termine anche attraverso l'utilizzo di macchinari a vapore acquistati appositamente dalla scuola, in previsione del nuovo anno scolastico e del rischio di una seconda ondata del Covid.. Restano, per il momento, in quarantena sei classi, in attesa del tampone.

