Forza Italia, scintille in Veneto «Il partito trascura l'autonomia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAVENEZIA Scintille in Forza Italia del Veneto. All'assessore regionale Elena Donazzan che ieri, dalle colonne del Gazzettino, aveva auspicato la nascita del partito unico del centrodestra, replica il parlamentare, ex collega in Regione, Dario Bond: «Quando si parla di partito unico, lo può decidere solo Berlusconi». Screzi anche tra partito e gruppo regionale, con il capogruppo Massimo Giorgetti che accusa il coordinamento veneto di poca «collaborazione» e di non premere sull'autonomia.«Penso che siano completamente da...