Forza Italia, resa dei conti sui capigruppo

LO SCENARIOROMA In altri tempi sarebbe stata poco più che una formalità. Domani i gruppi di Forza Italia si riuniranno per eleggere i presidenti: alla Camera toccherà quasi certamente a Maria Stella Gelmini, per il Senato in pole position c'è Anna Maria Bernini, ma spunta anche il nome di Lucio Malan. Ed è proprio questo il primo aspetto inedito: l'elezione. Perché finora ha sempre funzionato così, che Silvio Berlusconi indicava un nome, ne seguiva acclamazione a furor di popolo, compreso chi non era d'accordo. Ma quella stagione è...