Forza Italia, iniziata la rottamazione Berlusconi: ora coordinatore unico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Lo ammette anche un big forzista: «Salvini con la mossa Bernini al Senato ha imposto quel rinnovamento che Berlusconi per generosità non aveva mai portato a termine». E così nel partito azzurro è arrivato il momento della rottamazione della vecchia classe dirigente. Il Cavaliere ha dato l'ok: «Non sta più a me indicare chi vi guiderà. Votate», ha fatto sapere da giorni ai parlamentari. Basta con l'autoconservazione, occorre scalfire le solite gerarchie. Il primo a comprenderlo è stato il leader del Carroccio: già le...