Forza Italia e Lega: l'alleanza si sbriciola

IL CASOTREVISO L'alleanza scricchiola. Anche a Treviso. Il terremoto politico che ha, momentaneamente, messo in discussione gli accordi tra Lega e Forza Italia a livello regionale rischia di avere serie conseguenze anche nella Marca. E la figura di Mario Conte come candidato sindaco potrebbe tornare in discussione. Quello di ieri non è stata una gran giornata per il centrodestra. Nel vertice di Padova si è consumata una rottura che in tanti temevano: a Vicenza e San Donà Lega e Forza Italia correranno separate. E a Treviso tutto torna in...