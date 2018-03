Forza Italia con l'incognita Granello: vuole correre, ma il Carroccio dice no

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SELEZIONETREVISO Forza Italia, senza fare troppo clamore, sta ultimando la sua lista di candidati. A selezionare i nomi migliori è Andrea De Checchi, vicesindaco in pectore in caso di vittoria di Mario Conte. Gli incontri si susseguono e la squadra comincia a prendere forma. Nella prima bozza di candidati spicca il nome di Giorgio Granello, ex sindaco di Ponzano ma soprattutto ex segretario provinciale della Lega finito fuori dal partito dopo la burrascosa uscita di Flavio Tosi. È già entrato nel direttivo provinciale degli Azzurri,...