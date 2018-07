Forte Rossarol, vero avamposto dell'accoglienza e della solidarietà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CENTROUn villaggio della solidarietà e dell'accoglienza incastonato all'interno dell'ex presidio militare di Forte Rossarol, tra il verde delle campagne che si estendono tra Tessera a Favaro, La comunità che accoglie persone emarginate e in difficoltà negli ampi e funzionali spazi di via Pezzana è il centro di solidarietà Don Lorenzo Milani, l'associazione onlus costituitasi nel 1985 grazie a don Franco De Pieri, il sacerdote tanto amato e stimato in città, scomparso due anni fa, a cui va attribuito il merito di aver avviato una serie...