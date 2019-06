CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Forse ho sbagliato, ma sbaglia solamente chi ha il coraggio di fare qualcosa. Non commette errori solo chi sta fermo». Il concetto è stato ripetuto all'infinito ieri mattina dal sindaco Sergio Giordani, durante una lunga riunione con le associazioni di categoria. È stata l'occasione per fare mea culpa sulla sperimentazione di corso Milano e per annunciare un'importante novità: da agosto il Comune si avvarrà di un esperto di viabilità per analizzare i flussi di traffico in ogni area della città. L'obiettivo è effettuare un accurato...