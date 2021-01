LA LOGISTICA

BELLUNO In arrivo tra una settimana, anche a Belluno, il vaccino di Moderna, destinato agli over 75. I furgoni di Poste Italiane-Sda hanno già consegnato al San Martino le siringhe con cui sarà iniettato il prezioso liquido in grado di aumentare le difese immunitarie dell'organismo contro il covid-19. «Abbiamo iniziato oggi (ieri per chi legge, ndr) le procedure per le forniture di Moderna» ha spiegato Raffaele Tonon della Sda di Belluno. Il giro di boa sulla questione vaccini arriva in un momento critico per quelle regioni italiane, tra cui il Veneto, che hanno visto una riduzione significativa nelle consegne del vaccino Pfizer. Ora l'aiuto da parte di un'altra azienda farmaceutica statunitense: Moderna. Ma quante dosi in più si potranno ottenere? È impossibile, al momento, fare una stima esatta della quantità di vaccino disponibile ma non c'è dubbio sul fatto che arriverà anche a Belluno.

ARRIVO IN CITTÀ

«Questa mattina (ieri per chi legge, ndr) ha raccontato Tonon, Sda abbiamo consegnato le siringhe al San Martino. Circa 7 scatoloni per un totale di migliaia di siringhe. In settimana, o al massimo per quella successiva, consegneremo i vaccini». Andranno a prenderli a Milano, con i furgoni, e poi li porteranno a Belluno. A differenza del vaccino Pfizer, il cui trasporto è stato gestito da una filiera ad hoc del Ministero della Salute, quello di Moderna può viaggiare a temperature più alte, da frigo, e quindi essere conservato in contenitori termici appositi. Nessuna agitazione da parte di Sda: «Abbiamo una procedura precisa da rispettare e un estremo controllo di tutta la movimentazione. Appena arriva, lo prendiamo e lo consegniamo agli ospedali». Non c'è una data perché «tutto è in divenire, ma da quel che sappiamo ci sarà una fornitura costante di vaccini ogni settimana».

IL CONTAGIO TRA I BAMBINI

Un dato che non era mai emerso finora è quello legato ai bambini e ragazzi che hanno contratto il virus dall'inizio dell'emergenza a oggi: quanti sono stati e, soprattutto, che età hanno? In totale si sono ammalati 1.220 bambini (dato aggiornato al 14 gennaio): il 70%, ossia 864, ha dai 7 ai 14 anni; circa il 22%, ben 270, oscilla dai 2 ai 6 anni; e una piccola parte, il 7% (86), ha riguardato i neonati. In 10 giorni, dal 5 al 14 gennaio, il totale è aumentato di 57 unità riguardanti la fascia d'età più alta. Per capire, però, come sta procedendo la curva epidemiologica bisogna guardare agli attualmente positivi. Sono 247, di cui 145 dai 7 ai 14 anni, 77 dai 2 ai 6 anni, e 25 con meno di un anno d'età. Rispetto all'aggiornamento precedente del 5 gennaio, il totale è sceso di 47 positivi. Segnale, anche questo, che la seconda ondata sta terminando. La curva epidemiologica, infatti, è sempre più bassa. Ieri sono stati comunicati 21 nuovi positivi.

IL BOLLETTINO

Mentre negli ospedali ci sono 82 pazienti covid: 61 in area sub-intensiva, 7 gravi nelle Terapie Intensive, 14 negli ospedali di comunità. Nel frattempo sono morte due persone positive al covid che erano ricoverate a Feltre: una 84enne in Geriatria e un 72enne in Pneumologia. L'importante rallentamento epidemico delle ultime settimane e la conseguente riduzione delle telefonate per informazioni sul virus hanno portato a una rimodulazione di giorni e orari del call center covid. Dal primo febbraio il numero 0437-514343 sarà attivo dalle 8 alle18 da lunedì a sabato.

MEDICI USCA

Nel frattempo sono stati rinnovati gli incarichi ai medici Usca (Unità speciali continuità assistenziali) fino al 31 dicembre di quest'anno e assegnati ulteriori incarichi ai medici Martin Baruzza, Luca Favero, Alessandro Olivieri, Silvia Romagna. Le Usca, attive 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20, hanno il compito di valutare, su segnalazione del medico o del pediatra di famiglia, i pazienti Covid positivi o sospetti, che sono a domicilio o in casa di riposo.

Davide Piol

