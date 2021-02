FORNELLI ACCESI

BELLUNO Bene, in alcuni casi benissimo. I ristoratori bellunesi non mollano, accendono i fuochi, rimpinguano i frigoriferi e restano soddisfatti. Buona la prima giornata di riapertura dopo l'ennesimo periodo in zona rossa: dalla trattoria al ristorante hanno lavorato un po' tutti i ristoratori delle piazze e c'è chi già guarda con ottimismo al pranzo di San Valentino. Certo, aprire domenica sarebbe stato meglio, è stato l'ennesimo incasso perso, ma di questi tempi la categoria ha imparato che ci si deve accontentare, tener duro e aspettare periodi migliori. E così anche i quattro tavoli occupati del lunedì a pranzo fanno bene al cuore e allo spirito. Per Alfonso Amendola del ristorante Al Sasso era il terzo giorno di riapertura da quando ha preso in mano la guida del noto locale del centro, chiuso da molti anni. Ieri ero di buon umore, lavorare fa bene allo spirito, l'inerzia delle scorse settimane l'aveva fiaccato.

ADDIO DOMENICA

Peccato però per le 20 persone perse di domenica, quando in molti avevano chiamato per prenotare un tavolo convinti del passaggio in zona gialla. «Abbiamo dovuto annullare tutto spiega l'imprenditore, alla guida anche del Caffe Manin di piazza dei Martiri -. Ieri abbiamo avuto 4 tavoli occupati, in parte erano persone locali e in parte professionisti in pausa pranzo. Siamo carichi e abbiamo voglia di lavorare, speriamo si prosegua in zona gialla». Amendola, si diceva, guarda già al 14 febbraio. Sarà una festa degli innamorati anomala, senza cene a lume di candela ma la speranza è che la voglia di uscire e di festeggiare compensi lo scarso romanticismo di un tête-à-tête in pieno giorno.

SI GUARDA AVANTI

«Faremo il pranzo di San Valentino, naturalmente spiega -, sono certo che la proposta funzionerà ugualmente perché le persone hanno voglia di uscire e si adattano al cambio di abitudini imposto dal Covid». Bene anche per la Trattoria Il Moretto, proprio davanti al Sasso. Diego Ferigo e Walter De Min in questi mesi hanno scoperto le potenzialità delle cene da asporto e con consegna a domicilio e oggi, nonostante i venti tavoli occupati ieri a pranzo, non hanno nessuna intenzione di mollare questa strada. «Ieri abbiamo riempito tutto il locale spiegava Diego -, c'erano molti lavoratori ma anche un paio di coppie arrivate appositamente per concedersi un pranzo fuori casa. La scorsa settimana, guardando i dati dei positivi, avevo intuito si sarebbe potuti passare in zona gialla da ieri perciò avevo acquistato prodotti e iniziato a preparare la linea. Adesso manterremo i due servizi: a pranzo la possibilità di mangiare in ristorante e venerdì e sabato le cene da asporto che stanno funzionando benissimo, ne prepariamo circa 120 ogni fine settimana». L'asporto è stata la trovata che ha permesso al Moretto di superare il momento difficile e di tenere alto il morale di tutta la squadra. «Un grazie speciale va ai miei ragazzi - ci tiene a dire Ferigo -, a chi lavora con me perché senza di loro non sarebbe stato possibile mettere in piedi questo servizio». Un sospiro di sollievo ieri a mezzogiorno si alzava anche dal ristorante La Taverna di Massimo Simionato. «L'altra volta la ripresa dopo il lockdown è stata più dura perché nei primi giorni arrivavano poche persone racconta -, ieri invece è andata bene. C'erano lavoratori e clienti arrivati per il piacere di pranzare da noi. Resteremo aperti tutti i giorni a pranzo, domenica compresa fino a quando non ci permetteranno di servire anche a cena. Il morale? Sono tranquillo, sono fortunato perché non devo pagare l'affitto. Mi rendo conto che per chi ha la spesa della locazione questo periodo è stato davvero complicato». In quanto ai menu, è stato un trionfo di funghi porcini, di carni e primi piatti con ragu, ieri. In molti casi i clienti non hanno badato alla dieta, concedendosi un pasto completo, dall'antipasto al dolce.

Alessia Trentin

