Fornase risponde così ai vandali «Nessuno fermerà la tradizione»

SPINEA(F.Deg) Per una volta il panevin di Fornase è più bello prima che durante il fuoco. I volontari di Fornase Insieme rifanno la catasta bruciata dai vandali a Capodanno, sistemano la Befana in cima e lanciano un segnale ai teppisti: Nessuno fermerà la tradizione, scrivono su uno striscione prima di accendere la piroea. Il messaggio del bruza a vecia di Spinea, quest'anno, sta tutto qua. Poi ci sono anche i presagi sì, con il vate e le faville, ma la vicenda dei giorni scorsi e la risposta della gente ha già detto come stanno le cose....