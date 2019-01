Fornaini: «Sì alle gratificazioni, no alla guerra di tutti contro tutti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

(m. f.) «Se si intende dare il via a una cannibalizzazione tra medici, noi diciamo di no. Non è pensabile scatenare una guerra di tutti contro tutti attraverso una contrattazione continua. Vorrebbe dire tornare indietro di mezzo secolo. Se invece parliamo di gratificazioni stabili per tutte le categorie, siamo favorevoli e pronti a discutere». Massimo Fornaini, segretario Anaao-Assomed (il sindacato dei medici) per l'ex Usl di Treviso mette le cose in chiaro. L'Usl della Marca confida nell'autonomia del Veneto per poter differenziare gli...