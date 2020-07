FORMAZIONE

UDINE L'ateneo di Udine scivola nella classifica delle università italiane stilata dal Censis, ma è già pronto al riscatto. Parola del rettore Roberto Pinton. La rivoluzione, d'altronde, era già stata annunciata in tempi non sospetti, subito dopo il suo insediamento alla guida dell'università friulana, quando aveva annunciato la necessità di un ripensamento collettivo dei corsi, dipartimento per dipartimento. E oggi, con la crisi post virus che taglia risorse alle famiglie e già semina timori di un crollo delle immatricolazioni (il Censis ricorda come nel 2008 la crisi causò una riduzione di 25mila iscrizioni in sei anni in Italia), la sforbiciata (o ripensamento che dir si voglia) a Udine diventa inevitabile per aumentare l'attrattività.

LA CLASSIFICA

L'ateneo friulano, che nella classifica 2019-2020 del Censis era sul terzo gradino con Trieste, nell'ultima hit si piazza al sesto posto, perdendone tre, con 90,8 punti. Anche gli storici rivali giuliani perdono quota, scivolando dal terzo al quarto gradino (con 93,3 punti). Il rettore Pinton abbozza: «Non mi fascerei la testa. Nel 2019-2020 avevamo un punteggio di 91,2. Oggi siamo a 90,8, è cambiato poco. Lo scorso anno avevamo migliorato molto rispetto a quello precedente (quando Udine era addirittura nona ndr). Quest'anno siamo scivolati un pochino ma siamo sempre nelle prime posizioni. Bisogna prendere la parte buona di queste classifiche e farne tesoro. Certo, dispiace un po'. Dovremo migliorare su alcuni aspetti. Per esempio, su comunicazione e servizi digitali abbiamo valori un po' altalenanti e sull'internazionalizzazione facciamo realmente fatica: lì dobbiamo migliorare. I servizi, invece, sono il nostro vanto. Anche per le strutture va abbastanza bene». Se poi si va a guardare i singoli settori, spulciando le classifiche del Censis, si capisce subito chi zoppica nel confronto con i colleghi. Per esempio, alle biennali, sotto il gruppo disciplinare di architettura e ingegneria civile, Udine è al 15. posto (con 75,5), come per l'ambito letterario e umanistico, mentre per le triennali nella macroarea di ingegneria industriale e dell'informazione l'ateneo friulano è addirittura ventesimo (con 82), mentre Trieste è ottava con 95 punti. «Architettura è una delle cose a cui bisogna mettere mano - dice il rettore -. Prima del lockdown, avevamo iniziato un lavoro di revisione, che ora dovremo riprendere. Chiederò a tutti i dipartimenti di rivedere le loro lauree, per puntare su una forte caratterizzazione, che ogni ambito deve avere. Ero già partito per farlo, poi è arrivato il virus. Ora riprenderemo. D'altronde, ho già trasformato una laurea magistrale che non funzionava in una triennale che spero funzioni». Il riferimento è alla laurea in Ingegneria per l'ambiente e l'energia, uno dei corsi dell'università di Udine che zoppicavano di più per numeri risicati di iscritti: al suo posto è arrivata Ingegneria industriale per la sostenibilità ambientale, presentata a maggio.

IL PIANO

Quest'anno, poi, non poteva mancare un sondaggio sull'effetto-virus. L'indagine del Censis, rivolta a tutti i rettori, cui hanno aderito 61 atenei su 81, dice che 42 università sono passate alla didattica a distanza entro una settimana dall'inizio del lockdown e le altre per lo più in due settimane. «A Udine - rammenta Pinton - in una-due settimane abbiamo raggiunto il 100% di lezioni on line». Il Censis ha anche sondato i timori per il crollo delle iscrizioni: i rettori si dividono fra chi lo considera inevitabile e chi irrealizzabile. E Pinton? «Le preoccupazioni ci sono. Ci sono segnali in due sensi: la preoccupazione dal punto di vista economico e un po' di incertezza e apprensione per gli spostamenti. Ma visto che il nostro bacino è prettamente locale e in aree limitrofe, questo dovrebbe avere un impatto minore. Cercheremo di venire incontro alle esigenze degli studenti sui servizi, su cui siamo già forti ma abbiamo margini di miglioramento». Le lauree magistrali in presenza, seppur contingentate (massimo quattro persone per laureando) sono già partite: «Laureeremo 350 persone». Per le lezioni dal vivo a settembre, «ci stiamo organizzando, ma aspettiamo le novità da Roma»

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

