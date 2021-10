Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FOODRACERSBELLUNO Ristoranti aperti, ma ai bellunesi piace il delivery. Al cibo consegnato a casa, ormai in provincia ci si è fatti l'abitudine e sembra che i mesi di lockdown non abbiano affatto smorzato la voglia di pizze e altri cibi da mangiare comodamente sul divano, davanti alla tv. E non c'entra il green pass, perchè anche nei mesi estivi i bellunesi sembra abbiano apprezzato le cene in famiglia, tra le mura di casa. A Belluno,...