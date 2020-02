REAZIONI

UDINE (cdm) Contro gli striscioni di CasaPound parole di condanna dall'attuale sindaco Pietro Fontanini, come del suo predecessore Furio Honsell. «Chiaramente - dice Fontanini - non condivido queste espressioni un po' becere. Con CasaPound non ho nulla a che spartire. Mi hanno anche insultato». Per l'ex sindaco e ora consigliere regionale di Open sinistra Fvg Honsell è «vergognoso nei confronti della riconoscenza che dobbiamo avere per quanti hanno lottato contro il nazifascismo. È vergognoso strumentalizzare queste vicende e non riconoscere il merito storico di tutte queste forze. Purtroppo questa propaganda che vediamo a distanza di 75 anni è figlia dello sdoganamento che c'è stato negli ultimi anni da parte di alcune forze politiche dei peggiori movimenti di estrema destra. Anche a Udine. Ben altro avrebbe dovuto essere il comportamento di una città medaglia d'oro per la lotta di Liberazione». E aggiunge: «Purtroppo non vedo fermezza nel condannare questi gesti se non da parte di chi è ora al governo nazionale. Anzi, vengono alimentate letture della Liberazione che non sono antifasciste: anche festeggiare il 2 maggio, come abbiamo sentito, alimenta una rilettura della Liberazione come se la Resistenza fosse un fatto secondario». «Non esageriamo - replica su quest'ultimo punto Fontanini, che ha introdotto quest'anno il 2 maggio una celebrazione per ricordare le truppe inglesi e neozelandesi -. Facciamo un omaggio agli alleati che sono venuti a liberarci e sono morti come sono morti i partigiani. Due attori, uno militarmente, l'altro con i valori della Resistenza, che non aveva una sola impostazione. In questo territorio non tutti facevano riferimento al comunismo, c'erano anche gli osovani, che non erano convinti che il Friuli dovesse passare sotto un'altra dittatura. Poi abbiamo visto cos'è successo», dice il sindaco. «Una cosa è l'analisi storica, un'altra i blitz di CasaPound. Io con le cose che fanno loro non ho mai avuto nulla da condividere e da spartire. Hanno insultato anche me, quando sono venuti in sala consiliare», dice Fontanini.

Secondo la consigliera Pd Mariagrazia Santoro questi striscioni «riaprono ferite usando slogan». Il fatto positivo, per lei, «è che contro questi gesti, oltre alla politica, arrivano dei segnali di sdegno anche dalla società civile», come accaduto con il flash mob ad Ajello. Anche la senatrice dem Tatiana Rojc ha stigmatizzato gli striscioni. «Dopo questo atto partecipo con maggior convinzione alle cerimonie ufficiali del Giorno del Ricordo, dove c'è lo Stato e la legge repubblicana, e spero non chi li insozza». «Intollerabile l'iniziativa inscenata da CasaPound in una giornata, come quella del Ricordo, che dovrebbe unire tutta la comunità, senza distinzione di colore politico», hanno affermato in un anota i deputati e consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle. «Le vite umane hanno tutte pari valore e dignità e non è tollerabile alcun atto di speculazione propagandistica su una vicenda storica tragica che ha segnato il nostro popolo. Sentiamo pertanto di dover ribadire la ferma condanna verso ogni atto volto a diffondere odio e violenza».

