Fontanini ai deputati: «Ridateci i 18 milioni»

L'INCONTROUDINE Dalla Lega al Pd, da Autonomia Responsabile a Fratelli d'Italia, tutti uniti affinché Udine riottenga i 18 milioni di euro del bando periferie. E se proprio non saranno 18, almeno i 3 o 4 milioni che servirebbero per le opere di viabilità. Il sindaco Pietro Fontanini ha incontrato ieri i deputati friulani per avere rassicurazioni sul futuro di Experimental City, il progetto da 30 milioni (18 dallo Stato e 12 da privati) che dovrebbe recuperare l'area dell'ex caserma Osoppo, cambiando di fatto volto alla zona est della città....