Fontane vietate ormai da sei mesi Ma i residenti le utilizzano lo stesso

IL CASOPORDENONE Ventisei fontane di Pordenone contengono acqua non potabile. L'ordinanza che vieta l'approvvigionamento è in vigore ormai da mesi, ma a causa del grande caldo nelle ultime settimane sono stati notati diversi residenti intenti a violare l'obbligo di non bere l'acqua definita inquinata. Per questo in municipio è scattato l'allarme, e dal municipio partiranno controlli. Per invertire il giudizio insindacabile emerso dopo le analisi che ha fatto svolgere l'amministrazione comunale, servirà un nuovo bando. La regola è questa:...