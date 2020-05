LA SFIDA

BELLUNO Oltre trenta elaborati in gara per il logo del Fondo Welfare. A far lievitare i numeri potrebbe aver contribuito anche il periodo di chiusura totale per l'emergenza Covid che ha spinto molte famiglie a riflettere sul ruolo della solidarietà. Un sentimento che in provincia di Belluno, ancora una volta, ha confermato di essere parte della vita quotidiana. Il fondo, in queste settimane, infatti, ha già spiegato di non sentire esaurito il suo compito ma di essere pronto a continuare lungo il percorso tracciato. Sul fronte del concorso di idee, invece, a breve sarà selezionato il vincitore. La presidente Francesca De Biasi promette: «Organizzeremo una mostra di tutti i lavori fatti dalle scuole». La partecipazione ha superato le attese: sono decine gli elaborati giunti in Provincia per il concorso di idee che punta a individuare il logo del Fondo Welfare e Identità Territoriale.

LA GIURIA

La commissione individuata dal consiglio del Fondo ha aperto ieri le buste arrivate da una decina di scuole. Nelle prossime settimane i componenti provvederanno a una prima selezione dei progetti che saranno ritenuti più interessanti e in linea con le richieste del bando. Il concorso era rivolto ai ragazzi delle scuole bellunesi (in particolare a coloro che frequentano gli ultimi tre anni delle superiori). E chiedeva di rappresentare graficamente il messaggio chiave del Fondo, con riferimenti precisi a concetti come cittadinanza attiva, solidarietà, attaccamento al territorio e identità territoriale.

GENEROSITÀ SENZA LIMITI

«Siamo rimasti particolarmente colpiti, e stupiti di fronte alla grande partecipazione. Questo significa che i giovani bellunesi e le scuole hanno colto in pieno lo spirito del concorso di idee e anche del Fondo» commenta Francesca De Biasi, che presiede l'organismo provinciale, nato per iniziativa di Provincia, sindacati, associazioni di categoria, Diocesi, Consorzio Comuni Bim Piave, Conferenza dei sindaci, Comitato d'Intesa, Scuole in Rete e Aics, con l'obiettivo preciso di contrastare lo spopolamento della montagna bellunese. «Gli elaborati che sono arrivati sono tutti degni di nota. Presentano chiari riferimenti alla montagna e all'attaccamento al territorio, ed evidenziano un lavoro accurato e meditato. Non sarà facile scegliere tra questi il logo che rappresenterà il Fondo Welfare. Proprio per questo abbiamo deciso di procedere con una selezione di cinque elaborati, da parte del consiglio. Poi, in un secondo momento, una giuria composta da me, dal presidente della Provincia e dal direttore della Dmo Dolomiti per quanto riguarda il messaggio promozionale, selezionerà il progetto vincitore. Tutti gli elaborati però saranno oggetto di una mostra che abbiamo intenzione di organizzare nelle sale di Palazzo Piloni. Fin da ora ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, con grande entusiasmo e passione».

SOLIDARIETÀ E TERRITORIO

Oltre al concorso di idee, il Fondo Welfare ha concluso proprio in questi giorni il questionario sull'attaccamento territoriale lanciato qualche mese fa. «Abbiamo raccolto oltre 1.600 risposte - conclude De Biasi -. Adesso elaboreremo i dati e avremo modo di capire quali sono gli elementi di debolezza e di forza del nostro territorio, per impostare le politiche antispopolamento che il Fondo può mettere in campo».

