L'intera comunità di Feltre in lutto. Sisto Belli, sindaco di Feltre nei primi anni '70, è un pilastro della città e si è prodigato da sempre per il suo sviluppo, soprattutto culturale, senza mai dimenticare la famiglia, la moglie ed i figli Giuditta, Irene e Danilo. «Feltre ricorda l'attuale sindaco di Feltre Paolo Perenzin - perde con Sisto Belli una delle figure storiche di una stagione di grande fermento della città, oltre che un appassionato conoscitore del nostro territorio, delle sue bellezze naturali e della sua cultura, anche popolare. Belli fu interprete sincero della nostra comunità e fautore del suo sviluppo, anche grazie agli incarichi ricoperti in ambito professionale, soprattutto del settore agricolo. Ci uniamo nel cordoglio ai familiari nel ricordo della sua figura di uomo retto, attaccato ai principi della famiglia e del senso di comunità». Una figura da sempre legata al mondo dell'agricoltura. Sisto Belli ha lavorato all'interno dell'ispettorato agrario cercando di portare avanti giorno dopo giorno gli interessi degli agricoltori provinciali, convinto che lo sviluppo del territorio potesse passare anche per questa via. Ma Belli aveva una visione davvero lungimirante e ciò lo si evince anche da uno dei meriti che sicuramente gli si può dare: l'aver fondato l'istituto agrario Della Lucia di Vellai. Un istituto che negli anni è cresciuto, diventando punto di riferimento a livello locale ma anche nazionale. La passione per l'agricoltura lo ha portato ad essere anche molto vicino alla cooperativa Lattebusche, al suo direttore Antonio Bortoli, diventandone anche una delle penne che ne ha raccontato la storia. Figura molto attiva anche nel mondo del volontariato. È stato presidente dell'associazione San Vincenzo e ha fatto parte anche di Mano amica di cui era il responsabile della rivista fino a qualche anno fa, in virtù della sua iscrizione all'albo dei giornalisti pubblicisti. Insomma, con lui si chiude una stagione importante della storia feltrina. (E.S.)

