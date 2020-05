Boccata di ossigeno per le attività commerciali e produttive di Pieve di Soligo grazie ad AscomConf e Comune. «Stiamo per varare- spiegano il sindaco Stefano Soldan e l'assessore Luisa Cicagna un fondo economico anti Covid 19 di sostegno dei negozianti chiusi, esercenti e le attività produttive che hanno dovuto chiudere per decreto. Le perdite di fatturato sono ingenti. Stiamo mettendo mano alle nostre casse e aiuteremo i nostri commercianti con pratiche semplici. La proposta andrà in Consiglio nei prossimi giorni e contiamo di far avere gli aiuti entro giugno. Certo, non potranno recuperare il totale del fatturato perduto, ma sarà un aiuto concreto e tangibile. Per aiutare la ripartenza che necessita di dispositivi e tanti adeguamenti. A Pieve ci sono 161 attività commerciali sospese e 4 strutture alberghiere». «Il fondo antiCovid 19 - commenta il fiduciario Ascom Walter Zambon- è una delle nostre richieste e si aggiunge ad altri aiuti, in parte già ottenuti o in fase di arrivo, come l'eliminazione dell'Imu per gli alberghi e un contributo a fondo perduto mensile per stornare bollette e imposte locali. La strada della ripartenza sarà lunga, il dialogo tra imprese, Istituzioni e territorio è fondamentale». «Pieve di Soligo è uno dei pilastri del progetto Unesco conferma Zambon- occorre rafforzare questa identità e confermare, per le imprese, i vantaggi della nomina, da cui si ripartirà nella fase due per rilanciare il territorio».

