«Forme di sostegno ai lavoratori stagionali, a tutta la filiera collegata con il turismo e al mondo della ristorazione, anche attraverso il Recovery Fund». La sindaca di Cavallino-Treporti Roberta Nesto vuole sostenere le istanze dei lavoratori collegati alle attività turistiche. La questione è stata affrontata nella riunione dell'Ogd (Organizzazione della gestione di destinazione), con i vari operatori e rappresentanti delle associazioni di categoria, ma è stata ribadita con un appello lanciato al Governo. «Il periodo invernale spiega la prima cittadina si preannuncia alquanto difficile, dal punto di vista sanitario ma anche economico. La preoccupazione è molta e riteniamo fondamentale che vengano attuate azioni importanti per la riduzione dell'impatto sociale ed economico sulla popolazione. Ci sono state già delle prime risposte, penso per esempio ai contributi previsti per le attività che ora sono costrette alla chiusura anticipata o al prolungamento della cassa integrazione. Però queste soluzioni non bastano e la situazione è complessa, la Naspi non basta, vanno prese delle decisioni il prima possibile».

Per questo il Comune si è rivolto direttamente alla Regione ma soprattutto al Governo. «Stiamo redigendo delle schede con una serie di proposte aggiunge la prima cittadina che saranno inviate alla Regione e al Governo. La filiera è complessa e il problema non è legato esclusivamente alle strutture ricettive. Oggi con le chiusure anticipate di bar e ristoranti stanno soffrendo tutti i fornitori, di ogni settore. E' una situazione che non può essere sottovalutata. Al Governo presenteremo una richiesta precisa: i Comuni devono poter avere un ruolo di primo piano con il Recovery Fund, appena sbloccati parte di questi fondi devono essere messi a disposizione degli enti locali che da mesi stanno affrontando diverse emergenze. Nel nostro caso abbiamo messo a disposizione 500 mila euro per i servizi sociali, ma le richieste di aiuto dei cittadini aumentano giorno dopo giorno». (g.bab)

