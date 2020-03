Il giudizio è unanime o quasi: i fondi non bastano. I sindaci di mezza provincia giudicano insoddisfacenti gli aiuti stanziati da Roma, e non è una questione di colore politico: le critiche arrivano sia dalle amministrazioni di centrosinistra, sia da quelle di centrodestra. «Avevano promesso una montagna di soldi e ci sono arrivate le tessere annonarie», tuona l'assessore alle Politiche sociali di Venezia Simone Venturini. I famosi 5 miliardi di cui ha parlato sabato sera il premier Giuseppe Conte erano stati previsti prima dell'emergenza sanitaria. «Quei 5 miliardi sono soldi già destinati ai Comuni stessi, che li hanno già impegnati nei loro bilanci per la gestione ordinaria». Tra chi non nasconde la delusione c'è Roberta Nesto, sindaca di Cavallino-Treporti, Comune che incasserà 81 mila euro. «Mi auguro che questo provvedimento sia solo il primo di una lunga serie». «Questo contributo aggiunge Valerio Zoggia (Jesolo) rappresenta una goccia d'acqua nel deserto del nostro bilancio». Critiche anche dal Miranese: « I fondi poi sono insufficienti e siamo solo agli inizi, tra un mese come sarà la situazione?», si chiede Martina Vesnaver (Spinea), mentre Maria Rosa Pavanello (Mirano) si augura arrivi presto «un provvedimento nazionale che ci permetta di capire come operare».

