L'ANALISI

TREVISO Caos per i fondi anti-Covid e caos per le nomine dei supplenti, con tanto di protesta di alcuni insegnanti che ieri si sono ritrovati sotto gli uffici dove si stanno definendo le assegnazioni. Quella appena terminata è stata una settimana di passione per l'ex provveditorato. Il primo nodo riguarda le disparità nella distribuzione dei finanziamenti agli istituti per affrontare l'emergenza coronavirus: dai docenti al personale Ata di rinforzo, passando per i banchi e le sedie. L'istituto comprensivo Mandela di Mogliano si è visto assegnare quasi 700mila euro. Quello di Salgareda, invece, poco più di 1.500 euro. In mezzo ci sono tutti gli altri. Almeno una parte del problema nasce da un equivoco di natura burocratica. «Il ministero ha ripartito i fondi tra gli uffici scolastici in base a quanto dichiarato dalle scuole spiega Barbara Sardella, dirigente dell'ex provveditorato di Treviso il punto è che le richieste per insegnanti e personale Ata di rinforzo andavano segnalate indicando il numero di ore necessarie, non il numero di posti».

L'INGHIPPO

A quanto pare a qualche istituto tale differenza è sfuggita. E questo ha allargato la disparità nella distribuzione dei fondi. Per un collaboratore scolastico, ad esempio, potevano essere chieste 36 ore a settimana. Chi invece ha inserito nel modulo il numero uno, intendendo la necessità di avere un collaboratore scolastico a tempo pieno, si è ritrovato con il finanziamento per una sola ora di servizio aggiuntiva a settimana. «Adesso stiamo tamponando la situazione correndo ai ripari almeno per quanto riguarda l'organico dei docenti e del personale Ata sottolinea Sardella si sta facendo ricorso a tutti gli insegnanti rimasti a disposizione nell'organico di fatto. Mentre per quanto riguarda il personale Ata sono stati richiesti altri posti in deroga».

LA MOBILITAZIONE

Ieri, intanto, si è surriscaldato anche il fronte delle supplenze. Alcuni insegnanti sono andati a protestare direttamente sotto gli uffici dove si stanno ultimando le nomine per dei presunti errori nelle assegnazioni. La tensione è salita alle stelle. Si è anche pensato di far intervenire le forze dell'ordine. Poi, per fortuna, le cose sono tornate alla normalità. «Se si pensa che ci siano delle irregolarità taglia corto Sardella si faccia una comunicazione scritta all'ufficio scolastico». L'ex provveditorato di Treviso sta lavorando senza sosta per portare a termine le nomine entro domani. Nella Marca ci sono ancora 2mila cattedre da coprire. Comprese 500 di sostegno. Si punta a far entrare tutti in servizio dall'inizio della prossima settimana. Si sa già che non sarà possibile coprire ogni posto vacante. Poi la palla passerà alle scuole, che riempiranno le cattedre rimaste vuote attraverso le graduatorie d'istituto e le messe a disposizione. La nascita delle nuove graduatorie provinciali per le supplenze non è stata facile. Dopo la prima pubblicazione del 3 settembre, l'ufficio scolastico di Treviso ha ricevuto migliaia di reclami per altrettanti errori nel calcolo dei punteggi. A quel punto gli elenchi sono stati rivalutati e corretti, individuando anche qualche presunto furbetto che avrebbe gonfiato i propri titoli proprio per scalare le graduatorie. Adesso questi rischiano la denuncia. L'ex provveditorato valuterà se procedere con le vie legali quando la scuola sarà andata a regime. Come si è visto con la protesta di ieri, però, le rimostranze continuano.

M.Fav.

