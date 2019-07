Fondazione rilancia via le strumentali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPERAZIONEFondazione Cassamarca chiude di fatto il lungo capitolo delle società strumentali. Le controllate per anni hanno rappresentato il braccio dell'istituzione di piazza San Leonardo nei suoi principali campi di attività. Ora confluiranno in un unico soggetto, il cui compito esclusivo sarà di tradurre in pratica i progetti e le iniziative elaborate dei vertici. Non a caso, a gestire questa nuova realtà saranno dei tecnici, scelti tra il personale dell'ente stesso, non più degli amministratori nominati appositamente. Con la fine...