Fondazione nel mirino

IL CASOTREVISO A Ca' Sugana festeggiano, anche se con moderazione. La sentenza del Consiglio di Stato che mette fine al contenzioso con Fondazione Cassamarca, condannata a saldare tutti gli oneri di urbanizzazione non ancora pagati per la costruzione della cittadella delle Istituzioni, è stata bene accolta. Ma i commenti del giorno dopo sono all'insegna del fair play: «Non è il caso di cantare vittoria - precisa Marina Tazzer, assessore all'urbanistica e nel 2010 dirigente comunale che spinse per l'azione contro Ca' Spineda - ma constatiamo...