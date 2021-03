Fondazione Friuli scommette sulla montagna friulana, pronta così a sostenere iniziative «di sistema, fortemente innovative e di impatto sulla comunità». Per questo mette a disposizione 200mila euro, cui potranno accedere soggetti che hanno le radici in 46 Comuni montani sparsi tra le province di Udine e Pordenone. Potranno usufruire enti pubblici e soggetti del Terzo settore, con progetti che dovranno essere presentati entro il 31 marzo e che prevedono un «significativo cofinanziamento». È la sostanza del nuovissimo bando ideato dalla Fondazione Friuli guidata dal presidente Giuseppe Morandini e denominato «Bando Montagna 2021». Un'iniziativa cui collaborano Intesa Sanpaolo e Regione Fvg e che si aggiunge agli storici bandi dell'ente, dedicati a welfare, istruzione e cultura. Un'iniziativa cui collaborano Intesa Sanpaolo e Regione Fvg e che si aggiunge agli storici bandi dell'ente, dedicati a welfare, istruzione e cultura. Tra le idee che potranno essere sostenute, vi sono l'evoluzione digitale dei negozi di prossimità con innovazione e ampliamento dei servizi offerti; servizi alla persona in zone particolarmente disagiate; attività zootecniche con promozione delle relative produzioni.

