Fondazione - Ca' Foscari è guerra per i contributi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICATREVISO Si fanno sempre più gelidi i rapporti tra Fondazione Cassamarca e università Ca' Foscari. Nel bilancio triennale approvato giovedì a Ca' Spieneda è stato messo, nero su bianco, il taglio dei contributi per università e teatri a partire dal prossimo anno: si passerà da quattro milioni a due. Forse anche qualcosa in meno. E questo significa un drastico ridimensionamento di attività e progetti. Per il Teatro Comunale la situazione sfiora il dramma, per l'università significa invece rivedere le convenzioni in corso. E se...