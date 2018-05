Fondazione attacca: «Delusi da Manildo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCONTROTREVISO Il conflitto scoppia violentissimo. Per la prima volta Fondazione Cassamarca sceglie di fare la voce grossa contro l'amministrazione comunale. Ed entra pesantemente in campo a dieci giorni dal voto. A finire sotto il fuoco incrociato di consiglio d'amministrazione e consiglio d'Indirizzo è il sindaco Giovanni Manildo. A Ca' Spineda non hanno per nulla gradito le critiche, anche dure, arrivate dal primo cittadino dopo la notizia del pesante rosso con cui è stato chiuso il bilancio consuntivo 2017. Il presidente Dino De Poli...