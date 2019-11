CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FONDAMENTE NOVEVENEZIA Dalle Fondamente Nove al cimitero di San Michele a piedi. Una suggestione che tanti veneziani, e non, ieri hanno voluto provare. Il ponte di barche costruito per la ricorrenza di Ognissanti, in cui generalmente si commemorano i defunti, ieri è stato preso d'assalto. In diecimila persone, e prevalentemente veneziani secondo il Comune, si sono recati al varco delle Fondamente Nove per accedere al ponte e poter giungere nell'isola senza la necessità di salire in vaporetto. E se da un lato il servizio d'ordine chiedeva...