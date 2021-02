I varchi e i controlli messi in campo dalle forze dell'ordine, alla fine, hanno funzionato. Ieri è stata una giornata di grande affluenza a Venezia dove fin dalla mattina si è registrato praticamente il tutto esaurito nei parcheggi di piazzale Roma e Tronchetto. Particolarmente affollati anche i treni in arrivo e in partenza a Santa Lucia. La domenica di Carnevale e la festa di San Valentino, in un contesto di bel tempo, hanno fatto arrivare circa 25mila persone in centro storico. «Il sistema ha retto, abbiamo gestito la giornata intervenendo dove era necessario e non ci sono stati assembramenti rischiosi». Questo è stato il commento a fine giornata del comandante della Polizia locale di Venezia, Marco Agostini, sull'ultimo atto del weekend del Carnevale in città. Probabilmente l'ordinanza del Comune di Venezia potrà essere replicata anche in futuro. Situazione per certi versi analoga anche a Jesolo dove il bel sole ha favorito l'arrivo di numerosi pendolari che hanno subito affollato la spiaggia. In serata si sono formate code in uscita dalla località balneare. Anche a Mestre, soprattutto in piazza Ferretto, c'è stato un buon affollamento.

