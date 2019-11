Folgorato dalla presa del freezer

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCIDENTEPELLESTRINA Pellestrina paga il tributo più alto, per l'acqua alta improvvisa e violenta di martedì, con il bilancio di una vittima e centinaia di case al pianterreno sott'acqua. E per tutta la giornata di ieri si è lavorato per svuotare la fondamenta lungo la laguna dalla marea che ha inondato l'isola, fino ad arrivare quasi in marina, cioè dal lato del mare, attraverso i giardini. All'inizio era circolata la voce che ci fossero addirittura due vittime, una delle quali per cause naturali, circostanza rivelatasi successivamente...