Foghi, ai varchi ne passano 75mila

IL CONTEGGIOVENEZIA Al termine dei fuochi d'artificio in Piazza San Marco c'è stata la fuga verso i varchi, ma questi erano stati prontamente rimossi per lasciar uscire la massa, altrimenti ingestibile. E sono state ben 75mila le persone assiepate sulle rive di San Marco, della Giudecca e di Punta della Dogana per assistere allo spettacolo pirotecnico del Redentore. E' la prima volta che gli spettatori della festa più famosa di Venezia vengono contati con metodo analitico, quello dei passaggi ai varchi. Il dato riguarda solo queste zone, le...