VENEZIA Le case di riposo e le residenze protette per soggetti fragili restano un fronte delicatissimo per i rischi di contagio. A destare preoccupazione, in questi giorni, è soprattutto la situazione della Residenza della Riviera del Brenta, a Dolo, dov'è scoppiato un focolaio con 81 ospiti (due ricoverati) e 35 operatori sanitari positivi. La situazione non è semplice spiega la presidente dell'istituto Anna Maria Miraglia c'è il problema di sostituire un quarto del personale. Abbiamo attivato tutte le procedure attraverso l'Ulss 3 e la cooperativa che lo fornisce, nel frattempo abbiamo chiesto un sacrificio a chi è in servizio per non creare grossi problemi assistenziali. Contiamo al più presto di riuscire a integrare gli operatori socio sanitari e gli infermieri mancanti e di tornare alla normalità. Sulla situazione della struttura, che conta 147 ospiti e 140 lavoratori tra dipendenti diretti e di cooperativa, lancia l'allarme la Cgil. Le notizie sui contagi sollevano molte domande, tanto più che non abbiamo il dato del personale in quarantena dichiarano Cristina Bastianello e Chiara Cavatorti della Funzione pubblica, che chiedono un incontro urgente Non vogliamo parlare di deficit organizzativi, ma sicuramente è legittima la richiesta di capire se tutte le azioni necessarie al contenimento dei contagi sono state attuate correttamente e se il personale è stato adeguatamente protetto, perché l'enorme aumento dei casi dimostra che ci sono stati problemi che andranno capiti e approfonditi. Ora va messa in sicurezza la struttura e chiediamo a tutti di fare la propria parte, l'Ente adegui il numero del personale alla situazione in essere. Intanto, sempre per quanto riguarda le strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali, i centri riabilitativi e gli hospice per malati in fase terminale, c'è da registrare che dall'inizio del mese il ministero della Salute, con apposita circolare, ha reintrodotto la possibilità di fare visita ai ricoverati da parte di familiari e volontari. La circolare premette che anche l'isolamento forzato e la solitudine nuocciono ai soggetti fragili, provocando senso di solitudine e depressione, e invita le direzioni sanitarie ad approntare un piano dettagliato per assicurare la possibilità di visite in presenza e contatti a distanza in favore degli ospiti. Ogni struttura, insomma, deve disciplinare come permettere gli accessi in sicurezza ricorrendo a tutti gli strumenti possibili: test antigenici, uso dei dispositivi di sicurezza, formazione e relativi protocolli. (a.spe. - l.per.)

