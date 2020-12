SCUOLA

BELLUNO Cinque classi in isolamento e due in osservazione a Limana: scuola chiusa. All'Istituto Canossiano di Feltre ieri un'equipe dell'Usl Dolomiti ha effettuato i tamponi in tre classi. Insomma continua a cambiare la mappa del contagio nelle scuole della provincia: solo 10 giorni fa erano 39 le classi in isolamento domiciliare fiduciario, ma il dato continua a crescere.

LA SCOPERTA

Da oggi i 239 alunni delle scuole elementari di Limana rimarranno a casa per una decina di giorni. Nel frattempo l'edificio verrà sanificato da cima a fondo. I genitori hanno avuto il tempo per organizzarsi, essendo stati avvisati nel fine settimana. Da oggi al 12 dicembre sono sospese le lezioni all'interno della Primaria Cibien di Limana. La causa è un focolaio che ha costretto molti alunni ad affrontare la quarantena. Gli insegnanti si stanno comunque organizzando con la didattica a distanza. L'istituto comprensivo di Trichiana il 25 novembre ha inviato una nota al Comune nella quale comunicava lo stato della situazione epidemiologica in corso alla scuola primaria Cibien. Successivamente alla comunicazione l'istituzione scolastica ha provveduto a consultare, come previsto, l'Unità Covid19 Scuola dell'azienda sanitaria per valutare le eventuali iniziative da assumere relativamente al proseguimento delle attività didattiche. Il team dell'ospedale ha fatto eseguire numerosi test rapidi e poiché l'esito dello screening messo in atto ha dimostrato la rilevante diffusione dell'epidemia, il sindaco ha emanato l'ordinanza di chiusura dell'edificio. «Ne abbiamo parlato con il vicesindaco Edi Fontana che ha reso noto come oggi le elementari rimarranno chiuse. Per ogni spiegazione ulteriore ha demandato alla consigliera con delega alla scuola, Samantha Giradi», spiegano dall'amministrazione. «Siamo rimasti tutta la domenica in contatto con il Dipartimento di prevenzione - spiega la consigliera Girardi -. Spaventava la possibilità di chiudere, perché sapevamo che i genitori si sarebbero trovati inevitabilmente in difficoltà con i bambini a casa. Allora domenica sono stati eseguiti i tamponi a tutti gli alunni e sono emerse nuove positività, decretando un'altra classe in quarantena e una in osservazione. A quel punto non abbiamo più avuto molta scelta. Per evitare ulteriormente il diffondersi ulteriormente del virus si è scelto, in accordo con il team Covid della Uls, di chiudere l'edificio a salvaguardia della salute di tutti».

LA PROCEDURA

Ora la procedura impone che tutti i ragazzi stiano a casa per una decina di giorni. Seguiranno le lezioni secondo le disposizioni della didattica a distanza. Parliamo di 239 bambini, undici classi, tra i 6 e gli 10 anni. «Al termine dei dieci giorni si valuterà fa sapere Samantha Girardi nel frattempo abbiamo predisposto, come Comune, la sanificazione della scuola intera». A nome di tutta l'amministrazione comunale, la consigliera Girardi ci tiene a fare «i complimenti al team Covid del Dipartimento di prevenzione, le cui persone sono state estremamente disponibili e questa collaborazione, secondo noi, è stata molto produttiva». Ieri quindi il sindaco di Limana, Milena De Zanet, ha firmato l'ordinanza. Sempre nel comune di Limana rimane alta l'attenzione anche per l'epidemia Covid alla casa di riposo Ing Testolini. Su un centinaio di ospiti una quarantina si stanno via via negativizzando, ma un'altra quarantina è attualmente positivo. Gli ospiti sono, in totale 98. Una percentuale molto alta è stata contagiata, dunque. «La situazione sta notevolmente migliorando, dal punto di vista del personale abbiamo recuperato quasi tutti ricorda il vicesindaco Edi Fontana -, questo da giorni ci permette di assicurare i servizi e tornare quasi alla normalità. Tra gli ospiti abbiamo ancora circa 40 anziani che risultano positivi anche al tampone eseguito domenica, su un totale di circa 100 ospiti. Sono rientrati 3 ospiti dall'ospedale di comunità e in settimana rientreranno anche gli altri 3».

Federica Fant

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA