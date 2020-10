Tra capoluogo e provincia, ormai sono 50 le scuole di ogni ordine e grado che presentano almeno un caso di positività al Coronavirus. È cominciato ieri lo screening a tappeto all'istituto Einstein di Piove di Sacco, il più grande focolaio padovano sviluppatosi all'interno di una scuola. Gli alunni di cinque classi si sono messi in fila per farsi fare il test rapido all'interno di una delle palestre della scuola. E tra gli 80 adulti testati assieme agli studenti, tra docenti e personale ata, c'è un altro positivo al Coronavirus. Sono state allestite tre postazioni per gli operatori dell'Ulss 6 Euganea: una per l'accoglienza e due dove si effettuava il test rapido per 189 persone complessivamente. Operazione che ha tenuto impegnati sanitari e preside tutta la mattina. La dirigente: «In questi giorni c'è stato un clima di tensione, non posso nasconderlo. Voglio che si vada a fondo, che si riescano a rintracciare tutti i positivi così da bloccare il virus». Intanto ieri un nuovo caso nel plesso di Agna e uno alla Vivaldi di Padova. Caso Torresino: il Comune punta a svuotare l'asilo dei senzatetto. Il racconto di una mamma: «Io, positiva: un mese separata in casa dai i miei figli».

