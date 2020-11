A SCUOLA

FELTRE Dopo le sette classi delle Nievo di Belluno, ieri è toccato a tre classi delle scuole Rocca di Feltre sottoporsi al tampone. In quest'ultima scuola «si è sviluppato un importante focolaio di Covid 19» fa sapere l'Usl ed al momento sono ben sei le classi in quarantena. In prima battuta il focolaio ha coinvolto due classi; sono risultati positivi rispettivamente 2 e 5 studenti, oltre ad un insegnante che lavora in entrambe le classi.

TUTTI A CASA

Queste, come da protocollo Covid, sono state poste in quarantena; per esse il cosiddetto tampone di uscita che, se negativo, certifica la fine della quarantena, è previsto per il giorno 24 novembre. Da ieri è stata disposta la quarantena anche di un'ulteriore classe nella quale sono emerse due positività. Per questa classe il cui del periodo di isolamento decorre dal 16 novembre, il tampone di uscita dalla quarantena è fissato per giovedì 26 novembre. Oltre a queste tre classi, a causa del già citato focolaio, alla scuola media Rocca sono state registrate positività a carico di studenti e insegnanti in altre tre classi coinvolte da una positività ciascuna. E i centoquaranta tamponi di controllo svolti ieri mattina sono stati effettuati nella palestra della scuola, proprio come il giorno prima alle Nievo di Belluno, a cui si sono sottoposti alunni ed insegnanti. Dagli esami di laboratorio sono emerse ulteriori quattro positività tra gli alunni. Questo il motivo per cui stata disposta la quarantena anche per queste tre ulteriori classi. Ecco quindi che il conteggio finale arriva a sei.

ALLA NIEVO

Invece nella scuola media Nievo del capoluogo, parte dell'Istituto Comprensivo Belluno 2 Tina Merlin, di Cavarzano, alla fine dello screening effettuato martedì dal personale Usl sono solo quattro i ragazzi che sono risultati positivi al test Covid a cui si sono sottoposti. E, si diceva, solo due le classi costrette alla quarantena. Fra mattina e pomeriggio della giornata di martedì, infermieri e personale organizzato dal Dipartimento di Prevenzione dell'Usl 1 Dolomiti avevano testato sette classi e dieci insegnanti; il totale dei tamponi somministrati è stato di centocinquanta, tra cui appunto dieci insegnanti. L'esito ufficiale dello screening è stato comunicato dall'Usl alla dirigenza della scuola nella tarda serata di ieri l'altro, tanto che l'Istituto ha potuto inviare alle famiglie la comunicazione ufficiale circa la ripresa o meno delle attività solo nella mattinata di ieri. E ieri, dunque, l'attività è continuata a distanza per tutte le sette classi. Da oggi invece cinque delle classi testate torneranno regolarmente sui banchi per proseguire nella didattica in presenza; per due di esse, quelle cioè dove sono emersi dei casi positivi fra i ragazzi, prosegue la Didattica a distanza che si prolungherà almeno per dieci giorni. Misure irrinunciabili per contenere il diffondersi del contagio.

GS

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA