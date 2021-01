ALLARME

CHIOGGIA/MEOLO Continua a restare alta la tensione nelle case di riposo veneziane colpite dal virus.

«Siamo preoccupati per il nuovo enorme focolaio di Covid-19 scoppiato alla casa di riposo di Sottomarina: 82 ospiti positivi su 159 e 42 operatori sono numeri che fanno paura. Vogliamo sapere se è stato fatto tutto il possibile per evitare nuovi contagi, quali misure sono state prese per tutelare anziani e lavoratori» chiede Jonatan Montanariello, consigliere regionale del PD commentando l'improvviso peggioramento della situazione all'Ipab Casson. «A Natale la casa di riposo era Covid-free, dobbiamo capire come mai in un lasso di tempo così breve la situazione sia precipitata. Queste strutture non possono essere abbandonate alla buona volontà di chi le gestisce. Chiediamo alla Regione di intervenire su due fronti: assumere il personale necessario dandogli poi i mezzi per operare in sicurezza, a tutela della loro salute e di quella degli ospiti».

MEOLO

Focolaio di contagiati da Covid-19 anche al Csa I Tigli, la casa di riposo di Meolo. Dei 109 anziani non autosufficienti attualmente ospitati nella struttura, 13 sono risultati positivi al tampone eseguito nei giorni scorsi. Per 7 di loro la positività è stata confermata anche dal successivo tampone molecolare, mentre gli altri stanno attendendo l'esito del secondo test. Tutti i 13 anziani positivi al Covid sono stati messi in isolamento, in una parte a loro riservata all'interno della struttura. Soltanto due comunque hanno inizialmente manifestato lievi sintomi, una leggera febbre, mentre gli altri non hanno presentato alcuna sintomatologia.

Oltre agli ospiti, risultano aver contratto il contagio anche 5 operatori sanitari: 3 residenti a Meolo e 2 provenienti da altri vicini Comuni. E' questa la seconda volta che il virus si presenta alla casa di riposo I Tigli: era accaduto durante la prima ondata di contagi quando, nell'aprile scorso, 11 ospiti e alcuni sanitari erano risultati positivi al test molecolare, anche se tutti asintomatici e con la successiva verifica di alcuni falsi positivi. Questa volta la positività al virus ha destato una certa sorpresa, poiché il 5 gennaio scorso tutti gli anziani e l'intero personale della casa di riposo, in totale 170 persone erano state vaccinate. «Sono costantemente in contatto con la struttura per anziani- dice il sindaco Daniele Pavan -Gli ospiti positivi stanno avendo una decorrenza senza sintomi, anche i due all'inizio febbricitanti stanno meglio. Spero che la situazione si evolva positivamente e che si risolta al più presto».

Emanuela Furlan

