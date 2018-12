Flat tax del 7% per i pensionati che dall'estero scelgono il Sud

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PIANOROMA Prima o poi si riuscirà a trovare il modo di bloccare la fuga dei cervelli giovani. Intanto è pronta una proposta per convincere i nostri pensionati emigrati all'estero a tornare in Italia. Nel Mezzogiorno, per la precisione, lì dove il mare luccica, il clima è mite e la vita costa un po' di meno. L'idea è già un po' che circola e nella passata legislatura è stata avanzata da vari partiti. L'estate scorsa ne aveva parlato anche il vicepremier Matteo Salvini. Ed è proprio la Lega che stavolta rilancia la proposta con un...