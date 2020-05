BAR E RISTORANTI

VENEZIA Oggi i pubblici esercizi possono finalmente riaprire, sia pure con mille accorgimenti, alcuni dei quali proibitivi per una buona parte dei locali di Venezia. Molti tentano la riapertura, altri non se la sentono e rinviano magari all'inizio o alla metà di giugno.

CONTROLLI UMANI

Una delle richieste fondamentali alle autorità è quella di non cominciare subito con una multa perché magari ci sono delle imprecisioni nell'osservanza delle numerose e complesse prescrizioni igienico - sanitarie.

Questo e altri tre punti rappresentano le richieste che il gruppo Veneziani mai domi oggi con un flash mob chiederà a Comune, Stato, Regione e autorità sanitarie.

«Finora ha aderito un centinaio di aziende tra negozi e pubblici esercizi - spiega Simone Polo, il portavoce del gruppo - e alle nostre vetrine attaccheremo un'immagine che rappresenta due mani che escono dal mare e si aggrappano a una barca con l'hashtag #VogliamoEmergere».

Nessuna manifestazione chiassosa, solo una fotografia davanti alla propria vetrina da condividere poi via social.

«La foto è molto bella e d è uno scatto del famoso fotografo Gianni Berengo Gardin, il quale è stato molto gentile a concederci l'uso gratuito della sua immagine, augurandoci in bocca al lupo».

La scelta di oggi, lunedì 18, è emblematica, perché rappresenta il giorno della riapertura generalizzata delle attività aperte al pubblico.

Non tutti apriranno, però, perché a Venezia si lavora con il turismo e fino a quando questo non ripartirà si rischierebbe di aprire per niente, aggiungendo spese su spese senza avere incassi.

I PUNTI

La prima richiesta è che sarà fondamentale la collaborazione e l'aiuto delle forze preposte ai controlli. «I primi giorni - spiega Polo - che ci avvertano che le cose eventualmente non vanno ma per cortesia non comincino con le multe a tappeto, perché altrimenti è finita. La seconda cosa che chiediamo è la revisione delle tasse comunali, magari riqualificandole in base al fatturato delle aziende.

Una cosa cui teniamo particolarmente è la richiesta di un piano strategico urgente per riqualificare la città. Abbiamo l'opportunità di ripartire da zero - aggiunge - Siamo tutti disperati, compreso il Comune, però un'occasione come questa non capiterà più».

Ultimo, ma non meno importante, la tutela dei dipendenti.

«È fondamentale - conclude - i nostri ragazzi devono ancora ricevere la cassa integrazione di marzo. Almeno queste cose basilari. Io sono tra quelli che non apriranno subito, ma questa città non si deve arrendere ma riprenderà meglio di prima».

M.F.

